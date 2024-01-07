СМИ: в результате израильского авиаудара по Дженину убиты шесть палестинцев

Удар был целенаправленно нанесен по скоплению людей, сообщил телеканал Al Jazeera

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть палестинцев убиты в результате израильского авиаудара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан рано утром в воскресенье. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Удар был целенаправленно нанесен по скоплению людей, говорится в заявлении ведомства.

Согласно последним данным, в результате израильских атак в секторе Газа за минувшие три месяца были убиты 22 722 человека. Количество раненых в ходе военных действий превысило уже 58 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.