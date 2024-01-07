В подконтрольных Киеву районах Херсонщины получили повреждения инфраструктура и заводы

Там ранее объявляли и отменяли воздушную тревогу

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры и заводы, расположенные в подконтрольных Киеву районах Херсонской области и Херсоне, получили повреждения после взрывов. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями областной военной администрации Александр Прокудин.

"Попали в <...> объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию заводов в Херсоне", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в находящихся под контролем Киева районах Херсонской области объявляли и отменяли воздушную тревогу.