В Иордании заявили, что потребуют от Блинкена защиты населения Газы от агрессии

Глава МИД Айман ас-Сафади подтвердит позицию королевства, отвергающего насильственное перемещение палестинцев внутри или за пределы своей земли, говорится в заявлении официального представителя ведомства Суфьяна аль-Куды

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Переговоры, посвященные ситуации в секторе Газа, проходят в Аммане между вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади и госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает региональное турне.

В переданном телеканалом Al Mamlaka заявлении официального представителя иорданского МИД Суфьяна аль-Куды говорится, что королевство выступает за немедленное прекращение огня в палестинском анклаве, где обостряется гуманитарная катастрофа.

"Ас-Сафади потребует на встрече с госсекретарем США защиты гражданского населения от агрессии и подчеркнет необходимость обеспечения достаточного и устойчивого доступа гуманитарной и медицинской помощи во все районы Газы", - указывается в тексте.

Вице-премьер подтвердит также позицию королевства, отвергающего насильственное перемещение палестинцев внутри или за пределы своей земли.

"Иордания считает невозможным решение палестинской проблемы военным путем и настаивает на реализации всеобъемлющего плана урегулирования, который обеспечит единство сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, что позволит создать независимое палестинское государство", - отмечается в заявлении.

Как сообщил представитель МИД, на переговорах с Блинкеном иорданский вице-премьер будет добиваться "прекращения незаконных действий Израиля на Западном берегу реки Иордан и посягательств на исламские и христианские святыни в Иерусалиме, что подталкивают ситуацию к новому взрыву".

Согласно программе визита, американский госсекретарь будет принят в первой половине дня королем Иордании Абдаллой II, а затем направится на переговоры в Доху.