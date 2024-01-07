В КНДР заявили, что 6 января не стреляли из пушек

Как отметила сестра лидера республики Ким Ё Чжон, южнокорейские военные приняли имитацию выстрелов за "чистую монету"

СЕУЛ, 7 января. /ТАСС/. КНДР 6 января не выпустила ни одного снаряда, это была имитация выстрелов, которую южнокорейские военные приняли за "чистую монету". Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она напомнила о словах южнокорейских военных, которые заявили, что КНДР 6 января выпустила около 60 снарядов в сторону Желтого моря. По данным Сеула, снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии, которую на Юге считают фактической морской границей.

"Наши вооруженные силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку", - заявила Ким Ё Чжон. По ее словам, была проведена "обманная операция" для того, чтобы вскрыть "настоящие возможности южнокорейских военных гангстеров по обнаружению" действий КНДР, чем они "постоянно бравируют".

"Наши вооруженные силы под видом выстрелов орудий береговой артиллерии калибра 130 мм подорвали 60 раз взрывчатку и следили за реакцией военных головорезов Республики Корея", - пояснила Ким Ё Чжон. "Результаты оправдали ожидания", - сказала она. По словам сестры Ким Чен Ына, южнокорейская сторона, приняв это за гул орудий и артиллерийские стрельбы, выступила с "сфабрикованными" утверждениями, что снаряды упали в морской буферной зоне к северу от северной разграничительной линии.