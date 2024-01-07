Bild: в ФРГ больше года пытаются понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ

Как отметила газета, Бундесвер не может найти эффективного средства противодействия БПЛА

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Подозрительные дроны "из недели в неделю" летают в ФРГ над казармами и полигонами, особенно там, где проходят подготовку украинские военные, но эффективного средства противодействия им Бундесвер не может найти, хотя о проблеме известно уже больше года. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, еще в октябре 2022 года генерал Карстен Бройер, ставший позднее генеральным инспектором (командующим) ВС ФРГ, поразился масштабом проблемы и поручил обучить военных полицейских обращению с мобильным устройством РЭБ HP47 для борьбы с дронами. "Правда, эффективность [постановщика помех] HP47 была недостаточно изучена", - отмечают эксперты издания.

После того, как Бройер стал генеральным инспектором, в вопросах противодействия дронам ничего не изменилось, заметила газета. "Над военно-учебным полигоном "Клиц", где Бундесвер обучает украинцев обращению с танками Leopard 1, постоянно замечают дроны. В воздушное пространство над другими базами порой одновременно вторгается несколько дронов. Это явно организовано <…>", - утверждал в интервью Bild эксперт Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер. Пока немецким военным не удалось заполучить ни один замеченный дрон или же задержать управлявшего им человека.

В середине ноября 2023 года в ВС Германии была создана рабочая группа по вопросам борьбы с дронами. "Спустя два месяца пока ощутимых результатов [ее работы] нет", - констатировали эксперты Bild.