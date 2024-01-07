В КНДР заявили, что армия республики уже "сняла предохранитель"

Как отметила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул

СЕУЛ, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР уже "сняли предохранитель", любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае [даже] незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем", - сказала Ким Ё Чжон.

Она также рассказала, что 6 января КНДР не выпустила ни одного снаряда в сторону Желтого моря, военные Республики Корея были введены в заблуждение с помощью взрывчатки, имитировавшей гул артиллерийских орудий. Комитет начальников штабов ВС Республики Корея накануне заявил, что КНДР выпустила 60 снарядов и что они упали в акватории к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

"Мне очень жаль население Республики Корея, которое вынуждено вверить "безопасность" этим профанам и отдавать им огромные деньги из налогов", - отметила Ким Ё Чжон. Она предложила подумать, какой опасности подвергнется Сеул, где проживает более 10 млн человек, если в результате "ошибок и [неверных] предположений невежественных головорезов" случится инцидент.

"В последнее время военные головорезы [Республики Корея], говоря о каких-то принципах ответных действий, упорно используют слова "немедленно, сильно и до конца", им стоило бы понять, что эта фраза может превратиться в [их] "немедленную смерть, насильственную гибель и конец", - предупреждает Ким Ё Чжон. Она повторила, что ошибки, неверные оценки и упрямство "вызовут непоправимые несчастья".