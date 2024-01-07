Лукашенко предупредил, что обстановку в Белоруссии попытаются раскачать враждебные силы

Президент республики добавил, что 2024 год для страны будет непростым

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. 2024 год для Белоруссии будет непростым, обстановку в стране в ходе предстоящих в феврале парламентских и местных выборов "будут тренироваться" раскачать враждебные силы. Об этом в ходе посещения на Рождество православного храма в Святого пророка Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны Минского района заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам [в 2025 году]", - цитирует президента агентство БелТА.

Лукашенко призвал "обратить особое внимание на молодежь, которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза". "Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом", - пояснил он.

"Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы - хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", - подчеркнул белорусский лидер.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.