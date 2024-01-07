Лукашенко: власти Белоруссии должны сделать так, чтобы народ был доволен качеством жизни

По словам президента республики, 2023 год был непростым

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Задача властей Белоруссии состоит в том, чтобы жители страны были довольны качеством жизни в республике и гордились им. Об этом в ходе посещения на Рождество православного храма в Святого пророка Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны Минского района заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы из [объявленного в 2023 году в Белоруссии] Года мира и созидания - без мира не может быть созидания - переходим в [объявленный в 2024 году] Год качества. Нам надо эту мирную, спокойную белорусскую жизнь на этом маленьком островке, где мы сегодня живем, наполнить высоким качеством. Сделать так, чтобы люди были довольны. Просыпаясь утром и укладываясь спать, укладывая своих малышей, чтобы люди были рады, чтобы они гордились своей жизнью", - приводит слова президента агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что 2023 год, как и все годы текущей пятилетки, начиная с 2020 года, был непростым. "Но господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы. И тогда, когда мы с вами [в 2020 году] открывали этот храм, вы просили только об одном, как будто предчувствуя, что это будут непростые годы: чтобы на нашей земле был мир. Все остальное мы способны своим умом и руками создать в нашей стране. Так и случилось. Пока. Дай бог, чтобы и дальше так было", - сказал белорусский лидер.

"Банально скажу, но вы со мной согласитесь: все зависит только от нас. Только от нас! От меня, конечно, но без вас невозможна качественная жизнь", - подчеркнул Лукашенко.

Он передал в дар храму икону Божией Матери "Державная", выполненную в иконописной мастерской минского Свято-Елисаветинского женского монастыря в традиционном для белорусской школы иконописи стиле в технике восковой темперы. Лукашенко, которому в храме в подарок преподнесли икону Святителя Николая Чудотворца, отметил, что в Белоруссии есть важные светские праздники, такие как День Победы, День независимости, а также духовные - Рождество или Пасха. "Они прошли через годы, они в наших умах, сердцах. И, как показало время, вытравить их из нас невозможно. Поэтому они великие", - подчеркнул белорусский лидер.