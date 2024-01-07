Король Иордании призвал положить конец гуманитарной катастрофе в Газе

Абдалла II подчеркнул важность роли США "в обеспечении немедленного прекращения огня в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена об опасных последствиях продолжения военных действия в секторе Газа.

"Необходимо положить конец гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве и позволить перемещенным лицам вернуться в свои дома", - заявил монарх, слова которого приводит агентство Petra.

Абдалла II подчеркнул важность роли США "в обеспечении немедленного прекращения огня в секторе Газа, защите гражданского населения и оказании гуманитарной и медицинской помощи". "В регионе не будет стабильности без справедливого решения палестинского вопроса и установления всеобъемлющего мира на основе принципа сосуществования двух государств", - отметил он.

Ранее Блинкен провел в Аммане встречу с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов королевства Айманом ас-Сафади. Из Иордании госсекретарь США направится на переговоры в столицу Катара - следующий пункт его регионального турне.