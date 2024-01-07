Греция заявила, что приветствует назначение посланника генсекретаря ООН по Кипру

В МИД Греции надеются, что "новый посланник ООН успешно скоординирует усилия по поиску общей основы для возобновления переговоров в этом контексте"

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Греция приветствует назначение бывшего главы МИД Колумбии Марии Анхелы Ольгин Куэльяр посланником генерального секретаря ООН по Кипру. Об этом говорится в распространенном заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

"Правительство Греции горячо приветствует заявление Секретариата Организации Объединенных Наций о назначении Марии Анхелы Ольгин Куэльяр новым личным посланником Генерального секретаря ООН на Кипре. Это важный шаг в контексте продолжающихся усилий под руководством Генерального секретаря ООН по возобновлению переговоров с целью достижения взаимоприемлемого, справедливого и устойчивого решения кипрской проблемы на согласованной основе резолюций Совета Безопасности ООН, а также принципов и ценностей Европейского союза", - говорится в документе.

МИД выразил надежду, что "новый посланник ООН успешно скоординирует усилия по поиску общей основы для возобновления переговоров в этом контексте".

"Со своей стороны, Греция будет продолжать полностью поддерживать усилия Генерального секретаря ООН в этом направлении в тесном сотрудничестве и координации с Республикой Кипр и ее президентом Никосом Христодулидисом", - подчеркнули в МИД.

Ранее МИД Турции сообщил, что Анкара и турецко-кипрская сторона дали согласие на назначение Марии Анхелы Ольгин Куэльяр посланником генерального секретаря ООН по Кипру, выдвинув два условия. По словам МИД, во-первых, мандат личного посланника генсека ООН должен ограничиваться исследованием того, существуют ли общие позиции между двумя сторонами на острове для начала новых официальных переговоров по урегулированию. Во-вторых, срок действия мандата посланника не должен превышать шести месяцев, говорилось в заявлении. При этом МИД Турции считает, что федеративная модель Кипра, обсуждавшаяся более полувека, так и не была реализована из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны. По мнению турецкого ведомства, эта модель устарела и исчерпала себя, и непременным условием для начала любого нового переговорного процесса на Кипре является подтверждение суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов.

В свою очередь администрация Никоса Христодулидиса активно поддержала назначение посланника генсека ООН, считая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в городе Кран-Монтана в 2017 году.