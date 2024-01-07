Эксперт заявил, что выступление Залужного в Раде говорит о его нервном срыве

Главный редактор онлайн-платформы The Duran Александер Меркурис отметил, что появление главнокомандующего ВСУ больше показывает "реальную ситуацию на поле боя, чем что-либо еще"

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Выступление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на заседании в Верховной раде, где обсуждался законопроект о новых правилах мобилизации в стране, свидетельствует о том, что он находится на грани нервного срыва. Такое мнение выразил главный редактор онлайн-платформы The Duran Александер Меркурис.

"Он пришел в Раду и говорил о мобилизации, после чего ему задали ряд вопросов, которые не отличались особой агрессивностью. Но у него произошел срыв. Он заявил, что испытывает нехватку в солдатах, ему нужно больше. У меня сложилось впечатление, что это генерал и главнокомандующий, которому осталось недолго до нервного срыва", - сказал Меркурис. По словам эксперта, выступление Залужного "больше говорит о реальной ситуации на поле боя, чем что-либо еще".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация провалилась. По его оценке, проблема пополнения армии стоит даже острее, чем проблема нехватки снарядов.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы.