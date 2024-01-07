Алиев назначил главу Минэкологии Азербайджана президентом COP-29 в Баку

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре

БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении министра экологии и природных ресурсов страны Мухтара Бабаева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), которая пройдет в ноябре в Баку. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Определить Мухтара Бахадур оглы Бабаева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения", - говорится в распоряжении. Бабаеву даны полномочия сформировать команду, ответственную за подготовку и председательство в указанных мероприятиях.

"Азербайджан примет все необходимые меры для организации на высоком уровне этой представительной сессии и достижения успешных результатов для страны и человечества", - отмечается в распоряжении.

В нем также указано, что 2024 год объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира.

11 декабря Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - утвердила кандидатуры Азербайджана и Бразилии на проведение COP-29 и COP-30. Следующие два саммита также обещают стать решающими для будущих климатических действий. На COP-29 правительства должны определить новую цель по климатическому финансированию, на COP-30 - подготовить новые национальные планы по борьбе с изменением климата, которые будут охватывать все секторы экономики.