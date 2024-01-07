Нетаньяху призвал "Хезболлах" смотреть на участь ХАМАС

По словам премьер-министра Израиля, еврейское государство предпочитает политико-дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Израиль предпочитает политико-дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, но при необходимости готов действовать и любыми другими способами в интересах своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Выступая на еженедельном заседании правительства, он предостерег вооруженных сторонников шиитской организации "Хезболлах" от дальнейшей эскалации на ливано-израильской границе, посоветовав им учесть опыт радикального палестинского движения ХАМАС, против которого израильская армия уже три месяца ведет полномасштабные боевые действия в секторе Газа. "Я предлагаю "Хезболлах" усвоить то, что ХАМАС уже усвоил за последние месяцы: ни один террорист не застрахован", - сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

"Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую разделяем все мы, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если сможем, то сделаем это политическими методами, а если нет, то будем действовать другими способами", - подчеркнул Нетаньяху.

"У меня есть четкий сигнал нашим врагам: то, что произошло 7 октября, больше не повторится. Это обязательство возглавляемого мной правительства, и именно поэтому наши солдаты жертвуют собой на поле боя", - добавил премьер.

При этом он вновь призвал израильских политиков отложить в сторону разногласия и сосредоточиться на выполнении задач, поставленных в рамках военной операции в Газе. "Вы должны отбросить все остальные соображения и продолжать вместе до абсолютной победы. Эта победа будет достигнута только тогда, когда мы достигнем наших целей и восстановим безопасность жителей как севера, так и юга [страны]", - отметил Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.