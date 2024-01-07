В Газе сообщили о гибели почти 110 журналистов в анклаве с 7 октября

В их число было 11 женщин, уточнили в управлении по работе со средствами массовой информации в Газе

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Почти 110 журналистов, в том числе 11 женщин, были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Такие данные привело управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

По его информации, "число журналистов, погибших с начала войны в Газе, достигло 109". Новыми жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву стали члены съемочной группы телеканала Al Jazeera. Один из погибших - старший сын корреспондента Al Jazeera Ваэля ад-Дахдуха, Хамза - его мать, сестра и брат погибли 25 октября в результате удара Израиля. Еще одной жертвой атаки израильских военных стал Мустафа Сурья, также являвшийся сотрудником катарского телеканала. Инцидент произошел в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Израильский снаряд попал в автомобиль, в котором находились журналисты.

Египетский новостной портал Al-Youm as-Sabia отмечает, что среди погибших в Газе сотрудников прессы насчитывается по меньшей мере 11 женщин: все они являлись журналистками и корреспондентками различных телеканалов и погибли в результате ударов Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.