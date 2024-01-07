Трамп заявил, что США при Байдене будут втянуты в Третью мировую

Экс-президент отметил, что страна может столкнуться с Великой депрессией, если его не изберут главой государства

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты, в случае переизбрания на пост президента действующего главы государства Джо Байдена, окажутся втянуты в Третью мировую войну и столкнутся с масштабными экономическими трудностями, сопоставимыми с Великой депрессией 1929 года. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.

Трамп обвинил Байдена, что тот не в состоянии даже читать текст с телесуфлера и высмеял президента за произошедший недавно случай. По утверждению республиканца, Байден, во время пресс-конференции, которую он якобы "не давал шесть лет", отвечал на "очень простой вопрос" лояльного демократам телеканала NBC - вопрос "о ванильном мороженом или что-то в этом духе", и затем уже на обычный вопрос о ситуации с мигрантами на границе с Мексикой.

"[После ответа на вопрос] он ушел в стену. Вот такой у нас президент. Мы окажемся в Третьей мировой, столкнемся с Великой депрессией. Если меня не изберут [президентом США], скажу я вам, все закончится Великой депрессией, как в 1929 году", - сказал политик. Трансляцию вел американский телеканал Newsmax.

Трамп ранее неоднократно предрекал США при Байдене самое худшее. В ноябре 2023 года политик допустил, что американский лидер может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, а самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а "ядерное". Также Трамп любит хвалиться своими достижениями на посту президента. В частности, он считает, что спас мир от "ядерного Холокоста", когда находился в Белом доме.