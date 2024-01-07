Глава МИД Италии высказался против переселения палестинцев из сектора Газа

По словам Антонио Таяни, палестинский народ должен оставаться там, где он находится

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни высказался против идеи принудительного переселения палестинцев из сектора Газа.

"Мне кажется, сложно переместить людей. Палестинский народ должен оставаться там, где он находится. Из Палестины должно быть удалено боевое крыло [радикального движения] ХАМАС. Единственным решением ближневосточной проблемы остается сосуществование двух народов и двух государств", - сказал он в интервью газете La Stampa. Отвечая на вопрос о заявлениях властей Израиля о силовом перемещении палестинцев из сектора Газа, Таяни указал, что на самом деле "никакого подобного конкретного предложения не было".

В начале января министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Палестинская сторона заявляет, что в секторе Газа число жертв достигло почти 23 тыс., среди них много детей. Гуманитарные агентства ООН заявляют о "катастрофической ситуации" в анклаве с продовольствием и здравоохранением.