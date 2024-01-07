В ХАМАС заявили, что продолжение Израилем военных действий может уничтожить регион

Член политбюро движения Хусам Бадран отметил неспособность Израиля противостоять палестинскому сопротивлению в секторе Газа

РАБАТ, 7 января. /ТАСС/. Действия Израиля, направленные на осаду мечети Аль-Акса в Иерусалиме, способны уничтожить Ближневосточный регион. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран.

По мнению Бадрана, продолжение Израилем осады мечети Аль-Акса и повышение эскалации конфликта в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан "взорвет регион".

Он также отметил неспособность Израиля "противостоять [палестинскому] сопротивлению в секторе Газа, несмотря на использование всей своей военной мощи при неограниченной поддержке союзников во главе с США".

Член политбюро движения обратил внимание на обострение ситуации на Западном берегу реки Иордан, в том числе вокруг города Дженин, который регулярно штурмуют подразделения израильской армии. Бадран заверил, что "растущее сопротивление [Израилю] в Дженине и на всем Западном берегу реки Иордан сломит высокомерие оккупанта и того, что называется религиозным сионизмом".

В другом коммюнике, опубликованном в воскресенье, ХАМАС призвало палестинский народ "усилить все формы сопротивления оккупационной армии и [еврейским] поселенцам на Западном берегу реки Иордан".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.