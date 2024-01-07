В КНДР заявили, что 7 января провели плановые учения артиллерии

Как отметили в Генштабе Корейской народной армии, было выпущено 88 снарядов из 23 орудий береговой артиллерии по четырем условным целям

СЕУЛ, 7 января. /ТАСС/. Военные КНДР 7 января провели плановые учения, было выпущено 88 снарядов из 23 орудий береговой артиллерии по четырем условным целям. Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Стрельбы боевыми снарядами по морским целям не создали намеренных угроз враждебному государству", - говорится в заявлении. Как заявили в Пхеньяне, стрельбы были проведены в соответствии с планами "обычных, системных учений". Генштаб также указал, что 6 января была проведена "обманная операция", в ходе которой военные имитировали гул артиллерийских орудий с помощью подрыва взрывчатки.

По данным Сеула, в воскресенье Пхеньян запустил около 90 снарядов. Все они упали к северу от Северной разграничительной линии, которую в Республике Корея считают фактической морской границей. Как отмечают в Южной Корее, КНДР третий день подряд проводит учения береговой артиллерии.