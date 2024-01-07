Глава МИД Италии считает, что ЕС нужна армия для миротворчества и внешней политики

По словам Антонио Таяни, Евросоюз "должен быть способен к анализу и учитывать интересы, даже если они разные"

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что ЕС нужна собственная армия для того, чтобы "нести мир", а также иметь "эффективную внешнюю политику".

"Если мы хотим нести мир, нам необходима европейская армия. Это - основное условие для проведения эффективной внешней политики. В мире с такими тяжеловесами как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, какой мы переживаем на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только одна организация, уже существующая, и это Евросоюз. Поэтому оборона и общие вооруженные силы должны стать конкретикой", - сказал он в интервью газете La Stampa.

При этом он отметил, что европейская армия нужна не для военных действий, а для "миротворчества, мониторинга и сдерживания". "ЕС должен быть способен к анализу и учитывать интересы, даже если они разные, а также оперативно мобилизовать силы, действовать сообща", - добавил итальянский министр.

Идея создания единой европейской армии звучит на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в период президентства в США Дональда Трампа, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать "оборонный зонтик" Европе в рамках НАТО.