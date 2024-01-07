Politico: отставка Мишеля с поста главы Евросовета может отдать ЕС в руки Орбана

Как отметила газета, Венгрия будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Досрочный уход Шарля Мишеля с поста главы Евросовета в июне для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП) может отдать председательство в этой структуре в руки венгерского премьер-министра Виктора Орбана, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2024 года, отмечает газета Politico.

Это потребует от лидеров Евросоюза в кратчайшие сроки достичь соглашения о временной замене Мишеля, в противном случае "Орбан получит неконтролируемую власть в Европейском совете в последующие шесть месяцев", подчеркивает газета. Срочное решение о замене Мишеля должно быть принято на саммитах ЕС 17 июня и 27-28 июня.

В действительности же Европейский совет (Евросовет, саммит ЕС) и Совет ЕС - это совершенно разные структуры, причем Совет ЕС иерархически подчинен Евросовету.

Беспрецедентная отставка Мишеля

Мишель поздно вечером 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент 6-9 июня 2024 года. Это решение вызвано как острыми электоральными проблемами у его партии, так и завершающимся сроком полномочий Мишеля в октябре 2024 года, а также необходимостью найти новое место в политике для продолжения своей карьеры. Фактически, в случае избрания в Европарламент, которое ему практически гарантировано, Мишель сможет претендовать на пост главы ЕП, его заместителя или как минимум на лидерство во фракции либералов.

Прецедентов досрочной отставки главы Евросовета еще не было. Сам пост был создан только в 2009 году, и до Мишеля его занимали лишь два человека - бельгиец Херман Ван Ромпёй и поляк Дональд Туск, которые оставались на своем посту до истечения полномочий. Подобные отставки часто позволяют себе члены Еврокомиссии, но не руководители ключевых структур Евросоюза.

Разные структуры

Европейский совет (где пока председательствует Мишель) и Совет ЕС (где во втором полугодии 2024 года председательствует Венгрия) - это две разные структуры, причем Совет ЕС прямо подчинен Евросовету.

Европейский совет - это саммит ЕС, орган, в котором собраны главы всех 27 стран сообщества. Он принимает стратегические решения Евросоюза. Председатель этой структуры назначается на пятилетний срок вместе с главами Еврокомиссии и Европарламента. В случае смерти, досрочной отставки или других видов недееспособности лидер Европейского совета должен быть заменен на временного кандидата.

Совет ЕС - это орган министерского уровня, в котором отраслевые министры всех стран Евросоюза занимаются реализацией определенной Евросоветом стратегии в своих практических сферах, утверждая разработанные Еврокомиссией директивы. В Совете ЕС каждая страна Евросоюза по очереди выполняет функции председателя в течение полугода.

По чистому совпадению в первом полугодии 2024 года в Совете ЕС председательствует Бельгия, а во втором полугодии - Венгрия. Эта часть календаря председательств была утверждена и опубликована более 10 лет назад.

Функции главы Европейского совета и страны - председателя Совета ЕС совершенно различны. Более того, они не совпадают иерархически, и никаких дополнительных полномочий председательствующей в Совете ЕС Венгрии и ее премьеру отставка Мишеля на практике не даст.