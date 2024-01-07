Япония выделит $37 млн на системы обнаружения беспилотников для Украины

Глава МИД Ёко Камикава пообещала предоставить Киеву пять мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь с электрификацией в зимний период

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Правительство Японии направит в фонд НАТО $37 млн, которые пойдут в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотников. Об этом объявила находящаяся с визитом в Киеве министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

По данным агентства Kyodo, Камикава, которая в Киеве провела переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, также пообещала предоставить Украине пять мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь с электрификацией в зимний период.

О намерении выделить средства на предоставление украинской стороне систем обнаружения БПЛА еще в 2023 году объявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

Камикава, находящаяся в зарубежном турне по странам Европы и Северной Америки, в воскресенье прибыла с необъявленным визитом на Украину.

В конце 2023 года Кисида подчеркивал, что власти страны планируют оказать Украине беспрецедентную помощь в вопросах, связанных с восстановлением инфраструктуры и экономики. Глава правительства пообещал продемонстрировать конкретные результаты в этом направлении к началу японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство страны в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву новейшие технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, а также современные технологии, связанные с производством и использованием возобновляемых источников энергии, в частности биотоплива. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.