Армия Израиля сообщила о перехвате летательного аппарата, запущенного из Ливана

Военные еврейского государства нанесли удар по отряду радикалов в районе населенного пункта Марвахин, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили в небе над севером страны летательный аппарат, запущенный из соседнего Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Минувшим вечером вражеский летательный аппарат, вторгшийся в Израиль из Ливана, был успешно перехвачен силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля в районе Эвен-Менахема на севере Израиля", - говорится в заявлении.

Помимо этого, израильские военные нанесли удар по отряду радикалов в районе ливанского населенного пункта Марвахин, сообщили в армии.

Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам, используемым вооруженными отрядами шиитской организации "Хезболлах", в районах населенных пунктов Эль-Ляббуна, Мадждаль-Зун и Бинт-Джбейль на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе. "Внутри ряда объектов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на то, что там хранилось оружие", - отметили израильские военные.