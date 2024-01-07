В Литву грузы придут с двухнедельным опозданием из-за кризиса в Красном море

Как заявил председатель ассоциации морских грузовых компаний республики Вайдотас Шилейка, это может серьезно отразиться на транспортных цепочках грузовых перевозок и ценах

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Грузы, доставляемые из стран Азии водным путем, из-за военного кризиса в Красном море, вызванного действиями йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", поступят в Литву с двухнедельным опозданием. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT председатель ассоциации морских грузовых компаний балтийской республики Вайдотас Шилейка.

"Вынужденное изменение маршрутов торговых судов удлиняет их путь в Литву на 6 тыс. морских миль. В результате опоздание с доставкой грузов составит от 10 до 14 дней", - сказал он.

По мнению председателя ассоциации, это может серьезно отразиться на транспортных цепочках грузовых перевозок и ценах. "Дорожает перевозка грузов контейнерами. Стоимость может повыситься в два или три раза", - констатировал он.