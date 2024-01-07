Мишель уверен, что его выдвижение на выборы в Европарламент не ослабит ЕС

По словам источника, глава Европейского совета сможет совершенно легально совмещать высший пост в Евросоюзе с избирательной кампанией

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что его беспрецедентное решение выдвинуться на выборы в Европарламент до истечения нынешних полномочий не ослабит Евросоюз. Об этом сообщил журналистам близкий к политику источник в Евросовете.

"Мишель возвращается к прямому контакту и диалогу с избирателями. Участие в выборах только усилит его демократическую легитимность", - сказал чиновник, комментируя утреннюю публикацию в газете Politico. Издание утверждает, что участие Мишеля в выборах подорвет стабильность Евросоюза и "отдаст ЕС в руки [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана".

Источник заверил, что Мишель сможет совершенно легально совмещать высший пост в Евросоюзе с избирательной кампанией и не уйдет в отставку до выборов, которые состоятся 6-9 июня 2024 года, а покинет Евросовет только после своего избрания. Чиновник подчеркнул, что в случае избрания Мишеля его полномочия просто перейдут к преемнику с июня 2024 года, то есть на пять месяцев раньше срока.

"Нет никаких законов, запрещающих совмещать исполнение обязанностей главы Европейского совета и готовиться к участию в выборах. Президент Мишель продолжит выполнять свои функции до выборов и покинет пост только в случае избрания", - отметил источник.

"В любом случае полномочия Шарля Мишеля истекают 30 ноября 2024 года, а назначение нового председателя Европейского совета должно пройти в июне 2024 года. В случае избрания [Мишеля в Европарламент] его преемник просто приступит к исполнению своих обязанностей раньше", - подчеркнул чиновник.

Беспрецедентное решение

Мишель вечером 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент. Это решение вызвано как острыми электоральными проблемами у партии, так и завершающимся сроком его полномочий, а также необходимостью найти новое место в политике для продолжения своей карьеры. В случае избрания депутатом, которое ему практически гарантировано, Мишель сможет претендовать на пост главы Европарламента, его заместителя или как минимум на лидерство во фракции либералов. Прецедентов досрочной отставки председателя Евросовета еще не было. Сама должность была создана только в 2009 году, и до Мишеля ее занимали лишь два человека, которые оставались на своем посту до истечения полномочий. Подобные отставки в связи с выборами часто позволяют себе члены Еврокомиссии, но не руководители ключевых структур ЕС.