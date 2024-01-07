В секторе Газа при израильских обстрелах Хан-Юниса погибли более 70 человек

Группировка "Сарая аль-Кудс" сообщила, что обстреляла скопление живой силы и транспортных средств израильской армии в районе Аль-Катиба

РАБАТ, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 71 человек погиб в воскресенье в результате серии израильских воздушных налетов и артиллерийских обстрелов города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

В то же время группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом палестинского движения "Исламский джихад", сообщила в Telegram-канале, что обстреляла из минометов скопление живой силы и транспортных средств израильской армии в районе Аль-Катиба в центре Хан-Юниса.

Кроме того, бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, обстреляли позиции израильской армии в районе Аль-Махатта в Хан-Юнисе, говорится в сообщении в Telegram-канале группировки.