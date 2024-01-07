В ЮАР заявили, что добиваются от суда ООН быстрого решения о прекращении боев в Газе

Республика уверена, что представила в Международный суд ООН убедительный иск против Израиля

ПРЕТОРИЯ, 7 января. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика уверена, что представила в Международный суд ООН убедительный иск против Израиля, который способен привести к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола, выступая в рамках заседания исполкома правящей партии "Африканский национальный конгресс", которое проходит на востоке страны в городе Мбомбеле.

"Представляющая ЮАР группа юристов потребует от суда издать запрет, который позволит остановить геноцид, творимый государством Израиль, а вопросы по существу будут рассмотрены на более позднем этапе, - сообщил он. - Неотложной задачей является прекращение геноцида, что представляет собой принципиальную позицию. Это также обеспечит восстановление уважения к верховенству закона".

ЮАР обратилась 29 декабря в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства.

Первые слушания по иску ЮАР начнутся в Гааге 11 января. Они посвящены определению формата открытых дебатов. Как сообщают южноафриканские юридические круги, представители ЮАР будут в первую очередь добиваться от суда немедленного издания в качестве обеспечительной меры постановления о прекращении всех вооруженных действий со стороны Израиля в секторе Газа. Вслед за этим юристы ЮАР готовы вести дело по существу.