ABC: Трамп не был заинтересован в том, чтобы остановить насилие в ходе штурма Капитолия

По сведениям телеканала, временами экс-президент США "просто молча сидел во главе стола, скрестив руки и глядя в телевизор"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп не был заинтересован в каких-либо действиях, способных остановить насилие во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, команда специального прокурора США Джека Смита узнала множество новых подробностей о тех событиях от бывшего соратника Трампа Дэна Скавино.

По его словам, "Трамп просто не был заинтересован в том, чтобы делать больше, чтобы остановить насилие". Экс-президент "ничего не сделал [для того, чтобы остановить штурм], временами он просто молча сидел во главе стола, скрестив руки и глядя в телевизор", указывает телеканал.

Также источники утверждают, что бывший президент США "был вне себя" из-за того, что у него "украли" результаты президентских выборов.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.