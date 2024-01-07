Экс-глава МВД Украины заявил, что ВСУ могли потерять 500 тыс. человек

Юрий Луценко отметил, что раскрытие данных о потерях поможет понять происходящее на фронте

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боевых действий с Россией могли потерять 500 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом заявил экс-министр внутренних дел (2005-2006, 2007-2010), бывший генеральный прокурор Украины (2016-2019) Юрий Луценко в интервью украинскому телеканалу "Прямой", видео которого размещено в YouTube.

"Они [президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный] должны назвать число погибших украинцев. Я знаю, как они этого не хотят. <...> Нужно честно сказать: 500 тыс., о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы - это по 30 тыс. в месяц. И тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, с убитыми и тяжелоранеными", - сказал он в ответ на вопрос, как, по его мнению, должна проводиться мобилизация на Украине.

Луценко утверждает, что раскрытие киевским руководством данных о потерях армии поможет вывести из "зоны комфорта" тех украинцев, которые не вступили в ряды ВСУ, что в том числе якобы позволит решить проблему мобилизации.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по информации СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.