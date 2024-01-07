Израильские силовики пресекли попытку атаки близ Иерусалима

Погиб палестинский ребенок, сообщила телерадиокомпания Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Палестинский ребенок погиб вследствие огнестрельного ранения, когда израильские силовики предотвращали попытку атаки с использованием автомобиля на подъезде к Иерусалиму. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, инцидент произошел на контрольно-пропускном посту возле еврейского поселения Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, расположенного недалеко от Иерусалима. Два человека пострадали в результате наезда автомобиля, они получили легкие травмы.

Полиция рассматривает случившееся как теракт, водитель был нейтрализован сотрудниками пограничной службы. При этом, как сообщает Kan, одновременно там была ранена трехлетняя палестинская девочка, смерть которой констатировали прибывшие на место происшествия медики из службы скорой помощи. В настоящий момент выясняется, была ли она убита одним из выстрелов, находилась ли в машине, сбившей пострадавших, или просто оказалась поблизости, отмечает Kan.

Непреднамеренное ранение девочки подтвердили позднее в пресс-службе израильской полиции. Там также уточнили, что в автомобиле, который пытались остановить израильские пограничники, находились два человека. Инцидент произошел на контрольно-пропускном посту "Рас-Биду" рядом с Гиват-Зеэвом к северу от Иерусалима.

"Автомобиль, внутри которого находились мужчина и женщина, подъехал к контрольно-пропускному посту, рядом с Иерусалимом, и совершил атаку с наездом на сотрудников пограничной полиции. Бойцы в ответ открыли огонь по автомобилю и нейтрализовали террористов. В результате стрельбы по террористам была ранена девочка, находившаяся в другом автомобиле на этом контрольно-пропускном пункте", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.