Рождество, немецкие ракеты и слово года - "мобилизация". События вокруг Украины

Православное Рождество, "отмененное" официальным Киевом, отмечали прихожане Украинской православной церкви (УПЦ), а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в праздничную ночь обстреляли больницу в Донецке.

В первые выходные нового года представители крупнейших партий Германии потребовали от кабинета Олафа Шольца дать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, в Дании заявили о задержке поставок для ВСУ обещанных истребителей F-16, а термин "мобилизация" был признан словом 2023 года на Украине.

Ход военной спецоперации

Российские войска в течение двух суток отразили восемь атак ВСУ на купянском и два атаки - на донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за минувшие двое суток на всех направлениях, включая купянское, краснолиманское, донецкое, южнодонецкое, херсонское и запорожское, противник потерял до 1 140 бойцов.

Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8, самолеты Су-25 и Су-27 ВСУ, уничтожили 67 беспилотников. ВС РФ поразили склады боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях, а также на южнодонецком направлении.

Обстрелы в Рождество

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский Онуфрий провел в ночь на воскресенье рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - в храме Агапита Печерского.

На Украине официально не отмечают Рождество 7 января. 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь отметили Рождество по новоюлианскому календарю.

В рождественскую ночь ВСУ обстреляли больницу в Ленинском районе Донецка, три пациента пострадали, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"Мобилизация" - слово года

Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года. "Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации", - говорится в сообщении.

Среди других претендентов на то, чтобы стать словом года, были "контрнаступление", "уклонист", "яйца по 17 гривен" (отсылка к резонансному скандалу в Минобороны Украины - как олицетворение коррупции), "дрон" и выражение "лето в Крыму" в значении завышенных ожиданий (отсылка к заявлениям некоторых представителей украинских властей о планах захватить Крым).

Ракеты для Киева

В выходные с призывами поставить Киеву ракеты Taurus дальностью до 500 км выступили несколько представителей правящих "зеленых", Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза. При этом некоторые немецкие политики даже открыто высказались за нанесение ударов по объектам в РФ.

Бывший президент Германии (2012-2017) Йоахим Гаук также считает, что правительство Шольца проявляет нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву, в частности крылатых ракет Taurus. По его утверждению, Германия должна всячески поддерживать Украину, так как "российская победа в среднесрочной перспективе будет угрожать безопасности и других европейских государств".

Датские истребители

Датская газета Berlingske со ссылкой на оборонное ведомство королевства сообщила в субботу, что передача Данией Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Изначально поставка планировалась в начале 2024 года, однако теперь она перенесена на второй квартал.

В свою очередь представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не видел никаких заявлений Минобороны Дании, поэтому из сообщений в газете не нужно "делать какую-то катастрофу или какое-то предательство".

Кто даст деньги

Украина без поддержки западных стран будет вынуждена сократить бюджетные траты или начать печатать деньги для восполнения дефицита. Оба варианта могут "создать серьезный риск для экономики" страны, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Киев в краткосрочной перспективе "находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки". Также растет обеспокоенность, что после президентских выборов в США в 2024 году Вашингтон может изменить свой подход к помощи Украине.

В свою очередь глава Национального банка Украины Андрей Пышный указал в эфире телеканала "Рада", что "критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается и нельзя преуменьшать значимость этого источника, он для нас принципиально важный".

Между тем спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что администрации президента Джо Байдена прежде чем тратить деньги налогоплательщиков следует пояснить, в чем заключается стратегия Вашингтона в отношении Украины.

Глава МИД Японии в Киеве

Глава МИД Японии Ёко Камикава побывала с визитом в Киеве, где провела переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

По данным агентства Kyodo, Камикава заявила, что правительство Японии направит в фонд НАТО $37 млн, которые пойдут, в частности, на предоставление Украине систем обнаружения беспилотников.