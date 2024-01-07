Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона

При этом госсекретарь отметил, что говорил с Ллойдом Остином "на прошлых выходных"

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Я не знал о его [Остина] проблемах со здоровьем", - сказал Блинкен.

При этом дипломат добавил, что он говорил с Остином "на прошлых выходных". "Я с нетерпением ожидаю, когда он полностью выздоровеет, чтобы работать бок о бок", - заключил Блинкен.

Ранее газета Politico проинформировала, что Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания Остина.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. В настоящее время он вернулся к исполнению своих обязанностей.