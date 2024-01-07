ХАМАС: число жертв с начала эскалации в Газе и на Западном берегу превысило 30 тыс.

Член руководства движения Усама Хамдан уточнил, что из них не менее 10 тыс. детей

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Более 30 тыс. палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с момента начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. С таким утверждением выступил член руководства движения Усама Хамдан.

"Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тыс. детей и 7 тыс. женщин, еще 58 166 человек пострадали", - сказал он на пресс-конференции. Хамдан добавил, что не менее 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести. Всего же, по его словам, число погибших, пострадавших и пропавших в секторе Газа с 7 октября прошлого года составляет не менее 4% от общей численности населения анклава.

По сведениям представителя ХАМАС, на палестинских территориях на Западном берегу число жертв столкновений с израильскими военными достигло 321, 111 погибших были детьми.

Хамдан также подчеркнул, что не менее 6 тыс. раненых нуждаются в экстренной эвакуации из Газы для оказания им необходимой медицинской помощи, однако пока лишь 650 человек смогли выехать за пределы анклава и получить лечение в других странах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.