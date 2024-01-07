Блинкен: США против призывов израильских министров переселить палестинцев за пределы Газы

Госсекретарь подчеркнул, что палестинские гражданские лица должны вернуться домой, "когда условия позволят" это сделать

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. США выступают против заявлений некоторых израильских министров, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что палестинские гражданские лица должны вернуться домой, "когда условия позволят" это сделать. "Их [палестинцев] нельзя заставлять покинуть сектор Газа", - заключил он.