Макрон почтил память жертв нападения на редакцию Charlie Hebdo и магазин Hyper Casher

Президент Франции отметил, что народ сохраняет единство и чтит память погибших

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память погибших во время нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов Hyper Casher в 2015 году.

"С 7 по 9 января 2015 года Франция стала целью исламистского террора, - написал Макрон на своей странице в сети X (ранее Twitter). - Совершая нападения на Charlie Hebdo, Hyper Casher и полицейских, террористы пытались уничтожить наши свободы и разделить нас".

Макрон также отметил, что народ Франции сохраняет единство и чтит память погибших в ходе этих нападений.

Братья Саид и Шериф Куаши напали 7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo и убили в ходе этой атаки 12 человек. В дальнейшем они были уничтожены подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина Hyper Casher, в ходе которого застрелил еще четырех человек. Во время штурма он был убит огнем бойцов спецподразделения полиции.