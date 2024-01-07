"Исламский джихад" сообщил о нанесении ракетных ударов по Сдероту и Нириму в Израиле

Бойцы "Сарая аль-Кудс" также утверждают, что обстреляли еврейские поселения близ границы с сектором Газа

РАБАТ, 7 января. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", сообщила о нанесении массированных ракетных ударов по городу Сдерот и кибуцу Нирим, расположенным недалеко от границы с сектором Газа. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.

Кроме того, бойцы "Сарая аль-Кудс" утверждают, что обстреляли еврейские поселения, находящиеся близ границы с сектором Газа.

О нанесенном ущербе информации пока нет.