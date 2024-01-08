СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн

По данным издания "Страна", 20 декабря 2023 года мэр Киева получил дом в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал расположенный в Гамбурге особняк стоимостью более 227,6 млн гривен (почти $6 млн). Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на декларацию руководителя города.

По данным издания, 20 декабря 2023 года Кличко получил дом в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае того же года перешла в собственность мэра Киева. Площадь особняка составляет 750 кв. м.

"Страна" также проинформировала, что ранее Кличко уже приобрел в Гамбурге особняк, но еще до начала карьеры в качестве мэра Киева. Немецкие СМИ сообщали, что дом расположен в районе парка Отмаршен.

Электронное декларирование было введено на Украине еще в 2016 году, однако в 2020 году конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное декларирование, а впоследствии электронный реестр деклараций во исполнение решений суда был закрыт. Это вызвало критику со стороны Евросоюза, заявившего об ожиданиях от Украины антикоррупционных реформ, включающих и возвращение электронных деклараций для чиновников и депутатов. Уже в сентябре 2023 года Верховная рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования, содержащий пункт о немедленном открытии деклараций чиновников. 10 октября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.