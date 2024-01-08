Пентагон пока не может назвать дату выписки министра обороны США после госпитализации

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, Ллойд Остин "идет на поправку и пребывает в хорошем настроении"

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Министерство обороны США пока не может назвать точную дату выписки его главы Ллойда Остина после госпитализации. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, распространенном в воскресенье пресс-службой военного ведомства США.

"Министр обороны Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, но идет на поправку и пребывает в хорошем настроении", - заявил представитель Пентагона, отметив, что глава оборонного ведомства вернулся к исполнению своих обязанностей 5 января. "У него есть полный доступ к защищенным каналам связи, и он продолжает следить за операциями министерства обороны по всему миру на ежедневной основе", - подчеркнул Райдер.

"Вчера министр провел разговор с президентом [США Джо] Байденом", - продолжил пресс-секретарь Пентагона, отметив, что Остин также поддерживает контакты с заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. "Хотя на данный момент у нас нет точной даты его выписки, мы продолжим сообщать о состоянии здоровья министра по мере поступления этой информации", - заключил Райдер.

Ранее газета Politico проинформировала, что Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания Остина.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. В настоящее время он вернулся к исполнению своих обязанностей.