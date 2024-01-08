СМИ: израильские беспилотники обстреляли несколько больниц в секторе Газа

Под обстрел, в частности, попало медучреждение в городе Дейр-эль-Балах

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля обстреляли Европейскую больницу в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Министерство здравоохранения анклава также заявило о массированном ударе беспилотников по больнице мучеников Аль-Аксы в городе Дейр-эль-Балах, в центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.