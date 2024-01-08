Почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехало за минувшие сутки в Газу

Машины везли продовольствие, воду, медицинское оборудование и комплектующие для возведения временного жилья

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Около 200 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены к концу воскресенья и пропущены в сектор Газа через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом". Об этом сообщило на своей странице в X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"198 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и отправлены в Газу через контрольно-пропускные пункты "Рафах" и "Керем-Шалом" в минувшие сутки. 113 машин везли продовольствие, а остальные - воду, медицинское оборудование и комплектующие для возведения временного жилья", - сказано в сообщении.

Как указывает ведомство, 121 грузовик был досмотрен на израильском контрольно-пропускном пункте "Ницана" и въехали в Газу через египетский "Рафах", еще 77 были досмотрены и доставлены в Газу через израильский "Керем-Шалом" в рамках обязательства еврейского государства пропускать по 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.