СМИ: полиция Австралии ищет человека, угрожавшего бомбой стороннику Палестины

Газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс передает, что взрывное устройство было установлено в автомобиле жителя Сиднея, который вывесил на своем доме палестинский флаг

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Взрывное устройство было установлено в автомобиле жителя Сиднея, вывесившего на своем доме палестинский флаг, полиция ищет человека, который поместил его туда. Об этом со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс сообщает газета The Sydney Morning Herald.

По сведениям издания, отряд взрывотехников прибыл к одному из домов на улице Ботани стрит, расположенной на юго-западе Сиднея, в пятницу, после сообщения о "подозрительном предмете, похожем на бомбу, оставленном на капоте автомобиля". К предмету была прикреплена написанная от руки записка с угрозами. Позднее полицейские саперы подтвердили, что оставленный предмет был "инертным самодельным взрывным устройством".

Как отмечает газета, владельцем автомобиля оказался мужчина, открыто выступающий в поддержку Палестины. Он вывесил на балконе своего дома флаг этого государства и установил рядом с входной калиткой информационный стенд, на котором размещал "некоторые факты о палестино-израильском конфликте", а также собирал "приветственные сообщения от единомышленников". Произошедшее он назвал "актом терроризма" и попыткой "разрушить австралийский образ жизни, гарантирующий всем жителям страны возможность свободно выражать свои мысли".

Источник в полиции штата Новый Южный Уэльс сообщил газете, что взрывотехники "не сочли бомбу реальной угрозой общественному порядку", однако руководством было принято решение "установить место преступления и начать расследование инцидента". "Ведется расследование, чтобы найти человека, который заложил взрывчатку, но пока никаких арестов произведено не было", - приводит The Sydney Morning Herald слова представителя ведомства.

Акции в поддержку Палестины и за прекращение огня на Ближнем Востоке проходят в крупнейших городах Австралии еженедельно с 8 октября. Митинги и марши, проходящие в Сиднее и крупнейших городах страны, собирают десятки тысяч человек.