В Эквадоре не могут найти находившегося в тюрьме главаря наркокартеля

Утром 7 января лидера преступной группировка "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито должны были перевести в тюрьму особо строгого режима "Ла-Рока", однако его не оказалось в камере

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эквадора начала расследования по факту возможного побега из тюрьмы главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Об этом орган сообщил в X (ранее Twitter).

"Прокуратура начала расследование возможного побега заключенного Адольфо М. В. по прозвищу Фито, главаря преступной группировки "Лос-Чонерос", из тюрьмы № 1 [Гуаякиля]. Выполняются первые процессуальные действия", - говорится в сообщении.

По данным газеты Expreso, в воскресенье утром Фито должны были перевести в тюрьму особо строгого режима "Ла-Рока", однако его не оказалось в камере. Власти города Гуаякиль привели правоохранительные органы в состояние повышенной готовности. "В связи с кризисом в сфере национальной безопасности мы активировали наш оперативный план", - написал в соцсети X мэр города Алькилес Альварес. Президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал заседание совета безопасности.

"Лос-Чонерос" - один из крупнейших наркокартелей в Эквадоре. Его главарь Фито был арестован в 2011 году и осужден на 34 года за наркоторговлю, создание преступной группировки и убийство. В феврале 2013 года он совершил побег, но уже в мае того же года был пойман. Кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, убитый 9 августа прошлого года, за несколько дней до своей смерти заявлял, что получал угрозы от Фито.