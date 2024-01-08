Ким Чен Ын посетил новую птицефабрику и приказал нарастить производство

По словам руководителя КНДР, планируется открыть такое же предприятие в Пхеньяне в 2024 году

СЕУЛ, 8 января. /ТАСС/. Руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил новую птицефабрику вместе со своей дочерью и призвал увеличить производство мяса птицы и яиц. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о Кванчхонской куроводческой фабрике, Ким Чен Ын посетил ее 7 января. ЦТАК утверждает, что лидер КНДР инициировал строительство этого предприятия, которое "будет вносить весомый вклад в улучшение питания народа" КНДР. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, как сообщается, остался доволен современным уровнем производства мяса и яиц и его автоматизацией, призвал модернизировать остальные хозяйства по примеру этой фабрики, распространять ее опыт.

Он добавил, что КНДР планирует открыть такое же предприятие в Пхеньяне в 2024 году. Ким Чен Ын призвал "неустанно повышать производительность, чтобы население получало больше мяса и яиц". Он отметил, что поддержание производства следует считать "важной политической задачей".

По словам Ким Чен Ына, будучи образцовой птицефабрикой, это предприятие должно внести свой вклад в улучшение уровня жизни населения страны.