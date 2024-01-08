Южнокорейские военные настаивают, что КНДР все же применяла артиллерию 6 января

По данным агентства Yonhap, КНДР подорвала 10 зарядов взрывчатки до и после артиллерийского огня, южнокорейская сторона также определила траекторию полета снарядов

СЕУЛ, 8 января. /ТАСС/. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея по-прежнему придерживается мнения о том, что военные КНДР 6 января не только провели "обманную операцию", в ходе которой пытались выдать детонацию взрывчатки за гул канонады, но и использовали артиллерию, несмотря на заявления Пхеньяна.

"Наши вооруженные силы способны различить звук подрыва взрывчатки и артиллерийского выстрела. Мы рассказали о числе выстрелов с их местом после того, как отдельно зафиксировали взрывы и выстрелы", - сказал официальный представитель комитета Ли Сон Чжун во время брифинга в Минобороны.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на источник среди военных, КНДР подорвала 10 зарядов взрывчатки до и после артиллерийского огня, южнокорейская сторона также определила траекторию полета снарядов. Источник отметил, что КНДР, вероятно, впервые применила такой обманный прием в отношении южнокорейских коллег.

6 января Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что береговая артиллерия КНДР выпустила примерно 60 снарядов в сторону Желтого моря. В Сеуле отметили, что все снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую южнокорейская сторона считает фактической морской границей. 7 января сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что военные народной республики провели "обманную операцию" с целью раскрыть реальные возможности Республики Корея по слежению за действиями Корейской народной армии. Они выдали за гул артиллерийских орудий подрыв 60 зарядов взрывчатки. В тот день, по ее словам, ни один снаряд не был выпущен.

Ранее в Сеуле уже отреагировали на ее заявление, указав, что оно является частью психологической войны против Южной Кореи. КНДР, по версии Сеула, с 5 января три дня подряд вела учебные стрельбы артиллерии.