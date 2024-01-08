В столице Киргизии впервые подняли государственный флаг нового образца

На нем лучи солнца изображаются не волнистыми, а прямыми линиями

БИШКЕК, 8 января. /ТАСС/. Церемония поднятия государственного флага нового образца впервые состоялась в столице Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров принял участие в церемонии поднятия государственного флага Кыргызской Республики на центральной площади (Бишкека) "Ала-Тоо", - говорится в сообщении. В мероприятии также приняли участие спикер национального парламента Нурланбек Шакиев, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, глава МЧС Бообек Ажикеев и начальник Генштаба, первый замминистра обороны Руслан Мукамбетов.

Разработанный правительством и одобренный парламентом проект закона о частичном изменении рисунка на государственном флаге Киргизии, на котором лучи солнца теперь изображаются не волнистыми, а прямыми линиями, официально вступил в силу 26 декабря прошлого года. В середине декабря 2023 года президент страны Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил изменить рисунок на флаге. Согласно новому варианту, композиция рисунка на флаге республики состоит из тундука (верхняя часть юрты) с прямыми лучами солнца.

Все виды официальных документов с изображением государственного флага Киргизии будут действовать до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением флага действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.

Прежний флаг Киргизии представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета с изображением в центре верхней части юрты, от которой в разные стороны отходят 40 волнообразных солнечных лучей желтого цвета. В новом варианте флага эти лучи прямой формы. Предыдущий вариант национального флага Киргизии был принят депутатами парламента республики в марте 1992 года, и с тех пор его дизайн не менялся.