В Литве заявили, что нужно знать потребности армии для дискуссий о налоге на оборону

Без этого понимания разговоры по теме являются беспредметными, отметила министр экономики и инноваций страны Аушрине Армонайте

ВИЛЬНЮС, 8 января. /ТАСС/. Продуктивность дискуссий о налоге на оборону зависит от знания потребностей армии. Об этом в эфире национального радио LRT заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

"Необходимо обсуждать вопрос о налоге на оборону, но прежде всего мы должны знать, сколько нам денег надо, что и за сколько мы будем приобретать", - сказала она. Такие выкладки, по мнению министра, должны подготовить командование армии и Минобороны Литвы.

Без этого, считает Армонайте, разговоры о новом налоге являются беспредметными. "Для меня странно, что все эти разговоры начинаются с того, что обязательно нужен налог на оборону, но четко не артикулируется, сколько денег мы должны дополнительно собрать, на что они пойдут и когда будут необходимы", - отметила глава ведомства.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что для поиска резервов финансирования оборонных нужд необходимо провести совещание представителей политических партий, военных, профсоюзов, предпринимательских кругов, общественных и неправительственных организаций.