В КНР задержали иностранного гражданина за шпионаж

Его подозревают в работе в пользу службы внешней разведки Великобритании МИ-6

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности КНР задержало иностранного гражданина по делу о шпионаже в пользу Великобритании. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Китайскими властями был задержан гражданин третьей страны по обвинению в шпионаже в пользу службы внешней разведки Великобритании МИ-6.

По информации министерства, задержанный по фамилии Хуан, являясь руководителем зарубежной консалтинговой организации, передавал британской разведке документы, относящиеся к государственной тайне. Утверждается, что он прошел соответствующую подготовку в Великобритании, был снабжен шпионским оборудованием и приезжал в КНР по заданию МИ-6.

Министерство иностранных дел Китая в понедельник не стало комментировать данную информацию. "Мне нечего добавить к сведениям, содержащимся в заявлении Министерства государственной безопасности", - отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу уточнить гражданство задержанного или название его организации.