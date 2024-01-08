МИД КНР не стал комментировать появление воздушных шаров возле Тайваня

Ведомство Тайваня до этого зафиксировало приближение к острову трех аэростатов Народно-освободительной армии Китая

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию о появлении воздушных шаров возле острова Тайвань. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель ведомства Мао Нин.

"Данная ситуация не относится к вопросам дипломатии", - подчеркнула Мао Нин.

В воскресенье оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову трех аэростатов Народно-освободительной армии Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.