Глава Минобороны Индии обсудит в Великобритании развитие оборонного партнерства

Раджнатх Сингх также пообщается с главами компаний оборонной промышленности Великобритании и с индийским сообществом

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Лондон с двухдневным визитом с 8 по 10 января, в ходе которого обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Я буду в Лондоне (Великобритания) с 8 по 10 января, проведу двустороннюю встречу с моим британским коллегой господином Грантом Шэппсом. С нетерпением жду обсуждения широкого спектра вопросов обороны, безопасности и промышленного сотрудничества", - написал Сингх на своей странице в X.

Как сообщает пресс-служба правительства Индии на своем сайте, ожидается, что глава Минобороны Индии также будет принят премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и проведет встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Сингх также будет общаться с главами компаний оборонной промышленности Великобритании и с индийским сообществом.