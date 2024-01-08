В парламенте Литвы назвали ошибочным шагом возможное закрытие русских школ

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте отметила, что к подобным действиям политики призывают ради своих рейтингов, не думая о будущем детей

ВИЛЬНЮС, 8 января. /ТАСС/. Закрытие в Литве государственных общеобразовательных школ с обучением на русском языке стало бы ошибочным шагом. Об этом в эфире национального радио LRT заявила председатель входящей в правящую коалицию Партии свободы Аушрине Армонайте, являющаяся в правительстве министром экономики и инноваций.

"Заявления о том, что завтра мы все эти школы позакрываем, следует оценивать как ужасную ошибку. Не советую так поступать", - сказала она.

По мнению Армонайте, нужно не закрывать школы с обучением на русском языке, а повышать в них качество педагогической работы. "В центре всего должны быть учащиеся. Они должны получать самое лучшее образование", - отметила она.

Лидер Партии свободы считает, что эта карта разыгрывается некоторыми политиками ради повышения рейтингов и популярности. "Пользуясь обострением геополитической ситуации, они призывают все закрывать, все уничтожать. Но это дети, их жизнь. Для будущего Литвы важно, какими они выйдут из школы в жизнь", - заключила Армонайте.

Ранее министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что Литва должна последовать примеру соседних Латвии и Эстонии, которые отказываются не только от школ с обучением на русском языке, но и от преподавания русского как иностранного.