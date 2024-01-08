Экс-замглавы МО Украины и еще двух бывших чиновников ведомства обвинили в растрате $25 млн

По данным следствия, обвиняемые в период действия военного положения приобрели для нужд ВСУ 50 тыс. бронежилетов, которые по своему качеству и характеристикам не соответствовали установленным требованиям

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Офис генпрокурора Украины предъявил новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен (почти $25 млн) при закупках бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) трем бывшим чиновникам Минобороны страны, в том числе экс-замминистра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Экс-чиновникам Минобороны предъявлены новые обвинения по факту растраты <...> на закупках бронежилетов. При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны офиса генпрокурора предъявлены новые обвинения бывшим заместителю министра обороны Украины и руководителю департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Кроме того, по информации генпрокуратуры, обвинение предъявлено экс-начальнику управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

По данным следствия, обвиняемые в период действия военного положения приобрели для нужд ВСУ 50 тыс. бронежилетов, которые по своему качеству и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. В результате их поставки государству нанесен ущерб в размере 948 млн гривен (почти $25 млн), отметили в генпрокуратуре.

Фамилии фигурантов дела не называются, но уточняется, что двое из них уже находятся под стражей. Обвиняемым инкриминируют растрату имущества и препятствование законной деятельности ВСУ, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В прошлом году после ряда публикаций в прессе разгорелись коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. Согласно документам, приведенным рядом украинских СМИ, военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы. В середине сентября украинский кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. В конце сентября и начале октября были назначены шесть новых заместителей главы Минобороны.

О борьбе с коррупцией на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.